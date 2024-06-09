FENDER SIDEKICK REVERB 25 ギターアンプ

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視聴者からアンプが！Fender Japan Sidekick Reverb 30レビュー 視聴者からアンプが！Fender Japan Sidekick Reverb 30レビュー

説明、プロフィールを良くお読みの上、コメント、ご購入下さるようお願い致します。⚠️購入後の「購入しました宜しくお願いします」等の挨拶は一切不要です。(出品者からもメッセージは送りません)梱包はリサイクル品、極力小さくした簡易梱包になります。⚠️説明を読んでない方、マナーの悪い方がいます、品物到着日を含めて2日以内に受け取り評価が出来ない方、不在が続く方は購入なさらぬようお願い致します。最終価格値下げ済み(価格を上げる場合あり)値下げ交渉不可40年近く前のアンプになります。細かい事を気にする神経質な方は購入をお控え下さい。画像で判断出来る方のみご購入下さるようお願い致します。NC/NRになります。スペック等はご自身でお調べ下さるようお願い致します。動作確認済み(ヘッドフォン端子未確認、背面OUT、INはパッチケーブルを繋いで信号が送られている事を確認したのみ)・Masterノブがハンダ浮きによる接触不良があった為、ハンダ付けをしています。その他のノブは問題ありませんでしたがGAINVOLUMEもハンダ付けしています。・ノブに接点復活剤を使用しています。・基盤は簡易的に清掃しています。外観金属パーツに錆、クスミあり。全体的に使用感あり。(画像でご判断下さい)☆画像では全ての状態を写しきれていません。☆全ての状態を記載出来ていない可能性があります。画像は実物はより綺麗に写っている可能性があります。プロフィール必読コメント無しでご購入して頂いて構いません。⚠️評価に残念が1以上ある方、見落としがある場合があります、神経質な方は購入をお控え下さい。清掃は埃を払う程度の簡易的なものになります。エフェクター