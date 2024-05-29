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【美品】人形　いぬ　犬　彫刻　彫像　置物　インテリア 　欧州　工芸品　美術品　D
商品番号 J77192109884
商品名

【美品】人形　いぬ　犬　彫刻　彫像　置物　インテリア 　欧州　工芸品　美術品　D
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージのいぬの人形オブジェです。細部にまでこだわったデザインです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundのイヌ犬ちゃん犬商品はこちら#gesundの人形商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ　ヨーロッパ　人形　いぬ　犬　彫刻　彫像　置物　インテリア　欧州　工芸品　美術品　置物　オブジェ　アンティーク　美術　現代アート　イタリア　モダン　お洒落　海岸風　芸術　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　フランス　北欧　暮らしの道具　MoMA　908905203A2515
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