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- 【美品】人形 いぬ 犬 彫刻 彫像 置物 インテリア 欧州 工芸品 美術品 D
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商品詳細
ビンテージのいぬの人形オブジェです。細部にまでこだわったデザインです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundのイヌ犬ちゃん犬商品はこちら#gesundの人形商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ ヨーロッパ 人形 いぬ 犬 彫刻 彫像 置物 インテリア 欧州 工芸品 美術品 置物 オブジェ アンティーク 美術 現代アート イタリア モダン お洒落 海岸風 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし フランス 北欧 暮らしの道具 MoMA 908905203A2515
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