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鑑賞石
商品番号 F37992503723
商品名

鑑賞石
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,516 円
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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます♪鑑賞石　台座は付きません自宅保管の為ご理解の程ご検討よろしくお願いします。他にも　鑑賞石　菊花石　梅花石　赤玉石　黄玉石　メノウ　珪化木碧玉原石錦石自然石鉱物水石　盆栽石　等出品しております。
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