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- 【飾り扇】 黒松図 近江扇 一尺二寸五分
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商品詳細
近江扇 村○(丸の部分が読めません)製銀モミに黒松図 松は、長寿を意味し縁起の良いものとして、お目出度い席の飾りとして最適です蝙蝠扇(かわほり)・寸法 長さ約38.3cm(一尺二寸五分) 開いた時の幅 約51cm・骨の数 5本 艶消し黒塗り・裏面 金砂子実家にて箱に入ったまま保管
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