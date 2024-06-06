森の働き者、ノ━厶さん。

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素材━石粉粘土と紙粘土との練 リ合わせ。 一品物です。状態━ほぼ新品に近い。横巾━40ｃｍ,高さ━帽子の高さ迄。２９cm,色付け━帽子。ベルト。タイツ 茶系で統一。 上着は、うぐいす色。靴底━６ｃｍ。靴の高さ━６ｃｍ。肩巾━１０ｃｍ。腕の長さ━１８ｃｍ手の長さ━６ｃｍ。髭の長さ━１０ｃｍ。台座は、作品には付いておりませんので、御了承下さい。