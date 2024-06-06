クリスタルオーナメント「ポインター」フレームスタンド付　シュタインバッハ

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商品詳細
クリスタル オーナメント「ポインター」スタンドフレーム付きシュタインバッハ新品未使用○箱なし 経年劣化ありサイズ（約）フレーム幅98mm奥55mm高108mm重200g#オーナメント#クリスタル#インテリア#犬#シュタインバッハ#ノブレス
http://narcologia.ru/goods/plaque205507.html
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