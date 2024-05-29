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ルクルーゼ　ミニオーバルプレート　5枚組
商品番号 W29878504889
商品名

ルクルーゼ　ミニオーバルプレート　5枚組
ブランド名 ルクルーゼ
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。長径：135mm　短径：100mm　高さ：20mmご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、皿/プレート
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