ポーリッシュポタリーかわいい 猫柄 ボウル16超㎝ 新品　麺類　丼　ギフト

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新品未使用です。整理の為おゆずりします。ポーランドのブランド陶器のボウルです。白抜きの子猫と、小さな足あとの模様が入ったキュートな絵柄のボウルです。サラダボウルとして、あるいは、果物や煮物などの盛り皿としてもお使いいただけます。どんぶり代わりに、麺類にもお使いいただけます。ほどよい深さがありますので、和洋を問わず、いろいろなお料理に使えて便利です。丈夫で割れにくく、オーブンでの使用も可能です。プレゼントにもオススメです。ポーランド食器は、ひとつひとつ、職人さんの手作業で、スタンプをぺたぺたと押し付けて絵柄がつけられています。そのため、ちょっとした色むらやズレなどがある場合があります。そういった点も、手作りならではのぬくもりやかわいらしさにつながる部分ですので、ご了承ください。--●材質：陶磁器●サイズ：直径約16.5cm高さ約8cm●電子レンジ・食洗機・オーブン使用可