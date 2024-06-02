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コンコンブル パンダ11点セット
商品番号 A10814202801
商品名

コンコンブル パンダ11点セット
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スイカパンダカードスタンド恵方巻きパンダ2点ちまきパンダ特選ゆずパンダキョンシーパンダ中華屋パンダ麦酒パンダパンダビール甘栗パンダキャンディパンダ(写真2.3枚目)※店頭販売品を購入しました。※コンコンブルは手作業で色ぬりされております。その為新品でも塗りムラ、色飛び、小キズなどがある場合がございます。それらは不良品ではございませんのであらかじめご了承の上ご購入よろしくお願い致します。※バラ売り不可です。
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