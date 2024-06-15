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トルコガラス　ティーカップ＆ソーサー　2客セットb
商品番号 R86320614221
商品名

トルコガラス　ティーカップ＆ソーサー　2客セットb
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トルコ製カップ　口径約91mm高さ約65mmソーサー　直径約136mm未使用　自宅保管品箱はありません。海外製品ゆえの仕上げの粗さが若干ございます。#トルコグラス#チャイグラス#出品中の食器はこちら
http://narcologia.ru/goods/monophonic374112.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture334741.html
http://narcologia.ru/goods/Adder191975.html
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