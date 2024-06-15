宅配ボックス 防水 屋外 大容量 鍵付き戸建て 置き配 防犯対策 (ナチュラル)

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新品、即購入可能です。●即日〜2営業日内スピード発送！万が一の初期不良対応 ●＊沖縄、北海道への発送は追加料金がかかりますので事前にコメントいただきますようお願いいたします。材質ステンレス鋼色ナチュラルブランドSKK取り付けタイプ表面実装商品の寸法32Dx45Wx97Hcm商品重量19キログラム●宅配ポストボックス本体カラー：ブラック、ドアカラー：ブラウンorナチュラルほぼ完成品でのお届け組み立て簡単。脚部をボルト締めのみ(プラスドライバー必要)●ポスト部はA4サイズ封筒、ネコポス投函OK。宅配ボックス部は、大容量サイズ(大体100cmサイズ程度の荷物が入ります。)●本体外寸：横45cm、縦97cm(本体87cm＋脚部10cm)、奥行32cm・ポスト投函口：横36cm、縦10cm・宅配ボックス投入口：横35.5cm、縦52.5cm・宅配ボックス内部：横44cm、縦55cm奥行28.5cm●宅配ボックス部の鍵はスペア含め２個付き。重量：約19㎏塗装：粉体塗装表面処理●注意事項※ポストに鍵をかける用の南京錠は付いておりません。耐水設計※完全防水設計ではない為屋根のある場所でお使い下さい。※鍵をなくさないようにご注意ください。なくされた場合こちらで保障はできません。170