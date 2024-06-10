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開運　風水　ピンク・ブルー　瑪瑙の林檎
商品番号 C49199157778
商品名

開運　風水　ピンク・ブルー　瑪瑙の林檎
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···風水素材···その他高さ···～19.9cm開運風水ピンク・ブルー瑪瑙の林檎女性の力を引き出す“ピンク”ピンク色のお財布には、女性の力を引き出してくれる力があります。ピンクは優しさや愛情を表す色なので、ピンクのお財布を持つことで人間関係（特に恋愛）が改善すると言われています。女性の開運には、2023年はピンクのお財布などの　　　　　ピンクのアイテムがお勧めと言われています。ピンクは更年期障害、女性のホルモンバランスの　　乱れを改善すると言われています。母の日には、ピンクのストールなどのピンクのアイテムがお勧めです。商品をご覧頂き、ありがとうございます。包装紙で、丁寧に包装します。水濡れ防止対策をします。メルカリ便の匿名配送で発送するので、プライバシー保護安心、個人情報保護安心です。24時間以内に発送します。お買い上げのお客様には、粗品を進呈します。#開運#風水#ピンク#瑪瑙#メノウ#めのう#リンゴ#林檎#アゲート#カーネリアン#女性#ホルモンバランス改善
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置物　幸運のリンゴ　CZ　MIX　ミニサイズ　ジルコニアストーン　風水　開運　幸福　幸運　金運　運気上昇　幸運のアップル　彫り物　品番： 14934

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