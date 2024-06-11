希少XXXL グッチ ビッグロゴ プリント 半袖 Tシャツ 現行タグ 春夏秋 白

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この度は商品をご覧頂きありがとうございます✨是非ご検討下さい♪真贋済みの正規品ですのでご安心下さい！【⚠️はじめに⚠️】基本的にお値段交渉は受け付けており、なるべく早く売り切りたいと思っています。そのため、いいねを押して値下げをお待ち頂くよりも、コメント欄から積極的にお値段交渉頂けるとありがたいです。(値下げが大幅過ぎる場合はご相談させて頂くことがございます)また、値下げ後に第3者に横取りされるケースがありますが、こちらでは責任を負えません。お値下げ後はすぐにご購入頂くか、どうしても欲しい場合は即購入をオススメいたします✨【アイテム】Tシャツ、カットソー、トップス、メンズ、レディース大きい作りですので、オーバーサイズで着用出来ます！【ブランド】グッチ、GUCCI【カラー】ホワイト、白【サイズ】XXXLサイズ※詳しくは下記寸法をご覧下さい。【寸法】肩幅57cm袖丈28cm身幅64cm着丈78cm【デザイン要素】インターロッキング人気のロゴプリント、ビッグプリント大きいサイズコットン100%※平置きで採寸しております。多少の誤差はご了承下さい。写真だけでは伝えきれない魅力があります。安心して着て頂けますが、あくまで中古品なので細かく気にされる方はご購入をご遠慮下さい。【購入元】商品は古物商取得者が、大手リサイクル店、ブランドリユース店、古物市場で購入しております。正規品です。万が一偽物であった場合は、返金させて頂きますのでご安心してご購入下さい♪【注意事項】大きく目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですのでその旨ご理解下さい。状態の感じ方については個人差がありますので、必ず写真でご確認下さい。その他に気になる点や不安な点がありましたら、お気軽に質問下さい。【発送】基本的にお支払い確認日の当日か翌日に発送させて頂きます。※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワ等はご了承下さい。【掲載画像について】お使いのパソコンやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事があります。必ずその点ご理解下さい。季節感···春、夏、秋