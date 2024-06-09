ルイヴィトン　エピ　サンチュール　ベルト　ブラック　M9553 90/36

ご覧いただきありがとうございます。アイテム名ルイヴィトン エピ サンチュール ベルト ブラック M955390/36メンズ 黒 シルバー ロゴバックル LVバックルサイズ全長 110cm最短ベルト穴87cm最大100cm※素人寸法ですので誤差はご了承ください。カラーブラック 黒バックル シルバー素材 エビレザー付属品 無し購入元 ブランドオークション商品の状態追加穴2箇所あり。裏側に少しの汚れがありますが、バックルはキレイな状態で全体的に目立った傷はなくキレイな状態になっております。 ※念のため神経質な方の購入は控えてください。※あくまで中古品になりますので、細かい傷や汚れがある場合がありますので、中古品をご理解いただける方のみのご購入をお願いしています。※価格交渉される方は金額を提示の上、コメントください。



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