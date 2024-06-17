DOLCE\u0026GABBANA スパイダー バックル レザー ベルト

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ご覧いただきありがとうございます。下記内容をご確認いただき、ご了承の上ご購入お願い致します。【商品名】ドルチェ\u0026ガッバーナスパイダーレザーベルト【詳細】サイズ/85cm-34INCH横幅/約4cm【状態】バックル裏面にくすみや擦れ傷、ベルト穴周辺に使用感が見られます。商品により異なりますが、主にプチプチ及びOPP袋を使用し梱包致します。ご不明点がございましたら、お気軽に質問して下さい。────────────────────〈検索ワード〉D\u0026Gドルガバメンズ金具本革小物バロックゴールドブラックイタリアブランドロゴヴィンテージレアtp-23x737