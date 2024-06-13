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値下げ❗CORBO 　ナノ・ユニバース別注　2つ折り財布
商品番号 W39927037342
商品名

値下げ❗CORBO 　ナノ・ユニバース別注　2つ折り財布
ブランド名 コルボ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形...二つ折りサイズ…幅約2㌢×縦約9㌢×横約14㌢色…ネイビー約4〜5か月使用。カバンの中やズボンの横ポケットに入れてました。ズボンの後ろポケットには入れて使用してません。商品の状態は画像をご確認して頂きまして、ご理解頂けましたら、よろしくお願い致します。中古品ですので神経質な方はご遠慮願います。
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