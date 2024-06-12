90s 競馬 TOP SIRE SERIES サンデーサイレンス Tシャツ

サイズ表記Lサイズ実寸肩幅:51.5cm身幅:54cm着丈:78.5cm(測り方による誤差あり)[備考]日本競馬の歴史を変えた大種牡馬サンデーサイレンスのフォトプリントに、フジキセキをはじめとするSS旋風を巻き起こした初年度産駒たちの馬名。他にも当時リーディングサイヤーランキング上位だったトニービン、ブライアンズタイム、ノーザンテースト、リアルシャダイ、サッカーボーイ、サクラユタカオーとその活躍した産駒たちの馬名もプリントされたTシャツです。95年頃の製品と思われます。競馬関連のTシャツでは希少なフルーツオブザルームのUSA製ボディです。カラー/杢グレー袖、裾シングルステッチ未使用デッドストックその他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。



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