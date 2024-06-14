ルイヴィトン　クラッチバック

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閲覧ありがとうござぃます！【商品名】ルイヴィトン【デザイン柄】モノグラム【カラー】ホワイト【形】クラッチバッグ【サイズ】W240H175閲覧ありがとうございますこちらはルイヴィトンのコレクションモデルのクラッチバックです。今現在は販売されておりません。(コレクションとは限定販売品)携帯電話と財布ぐらいのシンプルな鞄ですが人とは被らないデザインだと思います。人と被りたく無い方にはホントおすすめです※箱なしになります。正規品店で購入本物です