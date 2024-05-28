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【激レア入手困難】NEW ERA カージナルス 59fifty スカイブルー
商品番号 N91416208316
商品名

【激レア入手困難】NEW ERA カージナルス 59fifty スカイブルー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,019 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTYMLBSAINTLOUISCARDINALSBUSCHSTADIUMTWOTONE◯カラースカイブルー×レッドつば裏グリーン◯サイズ71/2(59.6cm)他サイズコメントください！◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお送りします(^^)〇発送方法匿名発送！ポスト投函になります^^#即購入OK#MLB#CARDINALS#カージナルス#ヌートバー#NEWERA#ニューエラ#59fifty#レアキャップ#amotyshop
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