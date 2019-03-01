限定 girls don’t Cry コラボ Tシャツ

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激レア正規品GIRLSDON'TCRY×readymadeGR8限定コラボTシャツMオレンジガールズドントクライレディメイド即完売幻希少「HYPEFEFT」でのコラボレーションも未だ記憶に新しいVERDY（ヴェルディ）と細川雄太が再び手を組み、コラボカプセルを製作。そして本日、そのアイテムが日本のストリートを支える唯一無二のセレクトショップ『GR8』でゲリラリリースされた。今回のコレクションでは、フロントに〈READYMADE（レディメイド）〉、背中に〈Girl’sDon’tCry（ガールズドントクライ）〉のグラフィックが入ったタイダイとオレンジのフーディ＆Tシャツを展開。〈READYMADE〉の肉厚なボディを使用した各アイテムは非常に稀少度も高い。1度着用しました。カラー/オレンジ サイズ/L実寸/肩幅50cm身幅53cm着丈70cm袖丈19cm※素人採寸素材/コットン100%カラー···オレンジ袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋