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高城剛氏　DAILY COIN AND CARD HOLDER
商品番号 E89290482496
商品名

高城剛氏　DAILY COIN AND CARD HOLDER
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DAILYCOINANDCARDHOLDER昨年3月に当サイトで新品未使用品を購入して、使用していました。特に目立った傷等はなく、まだまだご使用いただけると思います。付属品は財布のみとなります。中古品ということをご理解いただける方のご購入をよろしくお願いします。
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