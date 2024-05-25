高城剛氏　DAILY COIN AND CARD HOLDER

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商品詳細
DAILYCOINANDCARDHOLDER昨年3月に当サイトで新品未使用品を購入して、使用していました。特に目立った傷等はなく、まだまだご使用いただけると思います。付属品は財布のみとなります。中古品ということをご理解いただける方のご購入をよろしくお願いします。
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