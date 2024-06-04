Engraved Narrow Wallet Chain (Short)

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【断捨離中/お値下げ可】【ご購入前に必ずプロフィール欄もご確認下さい】【カラー】SILVER【サイズ】ウォレットチェーン 約40cmカット部分 約39cm数日使用の美中古です。元々はロングを購入しましたが、長すぎたので専門店でカットしてもらい数日使用しました。Tシャツの裾から見えるか見えないかくらいのちょうどいい長さになってます。カット部分も付属させていただきますので、ロングに戻す事も可能です。状態認識には個人差があるうえ、個人所有、自宅保管の古着ですので、画像をよくご確認の上、納得頂いた方のみ購入お願い致します。値段交渉中でも、即購入の方を優先致します。マナーのある、お取引をよろしくお願いします。【他にも出品しておりますので是非ご覧下さい。】