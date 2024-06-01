ポールスミス イタリア 製 レザー 2つ折り 財布 ピープル 柄 ネイビー ...

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詳細御覧頂きましてありがとうございます。paulsmithレザー折り財布になります。非常に凝った作りになっております。お好きな方、お探しの方はこの機会に是非いかがでしょうか。実寸 縦幅 約9.5ｃｍ横幅 約11ｃｍ素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。全て平置きでの採寸になります。着用方法には個人差があるため、実寸を参考にしてください。素材 レザー生産国 イタリア状態使用感もあまり無くこれから着用いただくのに申し分ない状態です。写真をよくご確認ください。その他、大きな汚れや破け等はございません。確認はしておりますが小さな汚れや小穴、ステッチのほつれ等を見落としてる場合がありますのでご了承下さい。