ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
SupremeGriffinCampCapSupreme2022Fall/Winterイギリス人のJEFFGRIFFIN（ジェフ・グリフィン）が1994年に設立したイギリスのファッションブランドGriffin（グリフィン）とのコラボレーションGriffinが生み出したブレードカット加工を用いたキャンプキャップその名の通りブレードで切り込みを入れたような独特のダメージ加工が特徴ブレード加工はグリフィンが軍人がカモフラージュの際に使用するネットからインスパイヤされた技法ですフロントにはボックスロゴパッチが付きます100%Cotton※サイズはアジャスターで調整可能※カラーはblack、ブラック、黒色です※supremeオンライン購入品※即購入可、コメント不要です1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(JamesJebbia)によって設立。コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなどSupremeを愛用している日本の芸能人木梨憲武高良健吾窪塚洋介岩田剛典（三代目JSoulBrothers/Exile）登坂広臣木村拓哉庄司智春シソンヌ長谷川忍よゐこ濱口優山本KIDHIKAKIN水原希子蛯原友里仲里依紗大島優子指原莉乃明日香キララRihanna（リアーナ）LadyGaGa（レディ・ガガ）DavidBeckham（デイビッド・ベッカム）綾野剛JustinBieber（ジャスティン・ビーバー）KanyeWest（カニエ・ウェスト)
http://narcologia.ru/goods/peroration583615.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney629649.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln524002.html
http://narcologia.ru/goods/peroration583615.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney629649.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln524002.html
Supreme Griffin Camp Cap Black
Supreme Griffin Camp Cap Light Olive
Supreme Griffin Camp Cap Yellow Camo
Supreme/Griffin Camp Cap - ParkSIDER
Supreme / Griffin Camp Cap
Supreme Griffin Camp Cap | Supreme - SLN Official
Buy Supreme x Griffin Camp Cap 'Black' - FW22H106 BLACK | GOAT
22AW Supreme Griffin Camp Cap Light Olive 新品 未使用 ライト ...
Supreme - シュプリーム Griffin Camp Capの通販 by タカシマキヨシ's ...
送料無料 オリーブ Supreme Griffin Camp Cap Light Olive ...
Supreme®/Griffin Camp Cap | Supreme 22fw
Supreme シュプリーム 22AW Griffin Camp Cap グリフィン キャンプ ...
Supreme シュプリーム 22AW Griffin Camp Cap グリフィン キャンプ ...