Supreme / Griffin Camp Cap

SupremeGriffinCampCapSupreme2022Fall/Winterイギリス人のJEFFGRIFFIN（ジェフ・グリフィン）が1994年に設立したイギリスのファッションブランドGriffin（グリフィン）とのコラボレーションGriffinが生み出したブレードカット加工を用いたキャンプキャップその名の通りブレードで切り込みを入れたような独特のダメージ加工が特徴ブレード加工はグリフィンが軍人がカモフラージュの際に使用するネットからインスパイヤされた技法ですフロントにはボックスロゴパッチが付きます100%Cotton※サイズはアジャスターで調整可能※カラーはblack、ブラック、黒色です※supremeオンライン購入品※即購入可、コメント不要です1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(JamesJebbia)によって設立。コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなどSupremeを愛用している日本の芸能人木梨憲武高良健吾窪塚洋介岩田剛典（三代目JSoulBrothers/Exile）登坂広臣木村拓哉庄司智春シソンヌ長谷川忍よゐこ濱口優山本KIDHIKAKIN水原希子蛯原友里仲里依紗大島優子指原莉乃明日香キララRihanna（リアーナ）LadyGaGa（レディ・ガガ）DavidBeckham（デイビッド・ベッカム）綾野剛JustinBieber（ジャスティン・ビーバー）KanyeWest（カニエ・ウェスト)



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