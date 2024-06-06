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栃木レザースライドベルト　日本製
商品番号 L58168826170
商品名

栃木レザースライドベルト　日本製
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

栃木レザーで出来たスライダーバックルベルトです！ピン穴が無く、お好みの場所でピタリと止まるベルトです！■サイズ・容量帯幅：38mm　全長：1090mm　帯はカット出来ません。■素材・成分：牛革
http://narcologia.ru/goods/secretarial958116.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming251392.html
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