VERSACE ヴェルサーチ　GIANNI VERSACE ネクタイヴィンテージ

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hdk1121さま専用Versaceネクタイ４本セット(画像1)です。GIANNIVERSACEヴィンテージネクタイです80's〜90'sシルク100%プリント生地ではなく、織生地のヴェルサーチらしい高級感のあるネクタイです。￼MadeinItaly大剣幅 7.8cm長さ143cm素人採寸につき誤差ご了承ください。￼★他にもヴェルサーチ出品中です。￼★ヴィンテージにご理解のある方のご購入をお願いいたします。￼#ベルサーチ#ヴェルサーチネクタイ￼#GIANNI#シルクネクタイ