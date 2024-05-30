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VERSACE ヴェルサーチ　GIANNI VERSACE ネクタイヴィンテージ
商品番号 G96305797797
商品名

VERSACE ヴェルサーチ　GIANNI VERSACE ネクタイヴィンテージ
ブランド名 ジャンニヴェルサーチェ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

hdk1121さま専用Versaceネクタイ４本セット(画像1)です。GIANNIVERSACEヴィンテージネクタイです80's〜90'sシルク100%プリント生地ではなく、織生地のヴェルサーチらしい高級感のあるネクタイです。￼MadeinItaly大剣幅　7.8cm長さ143cm素人採寸につき誤差ご了承ください。￼★他にもヴェルサーチ出品中です。￼★ヴィンテージにご理解のある方のご購入をお願いいたします。￼#ベルサーチ#ヴェルサーチネクタイ￼#GIANNI#シルクネクタイ
http://narcologia.ru/goods/freezer293498.html
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