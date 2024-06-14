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コンバース オールスター ハイカット 革 赤
商品番号 L44149866848
商品名

コンバース オールスター ハイカット 革 赤
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ交渉承ります！！希少なCONVERSEALLSTARのビンテージレッド、本革です。サイズは71/2(約26.5cm)カラーは赤コンバースのUSA製ハイカットスニーカーになります。スレ汚れや糸のほつれなどはございますが、ソールの減りは少ないです。ただ、古いものになりますので履いてからの不具合などがあるかもしれませんのでビンテージにご理解のある方のご購入をお願いいたします。貴重なものになりますのでご覧にになられた方はこの機会に是非！！#ビンテージ#赤#レッド#革#レザー#原宿#人気BEAMSRonHermanESTNATIONIENABARNEYSNEWYORKDeuxiemeClassesドゥーズィエムクラスイザベルマランスナイデルシェルイエナIENASHIPSspick\u0026spanロンハーマンウィムガゼットmadisonblueplageshinzonebatonarSEAbacca
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