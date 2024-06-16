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ポールスミス　二つ折り財布
商品番号 P33638147060
商品名

ポールスミス　二つ折り財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスの二つ折り財布でカラーはブラウンです。一年ほど前に購入しました。未使用のため状態はいいと思います。●サイズ：縦幅9.5cm横幅11cm●素材：牛革●付属品：箱と袋をお付けしますが、不要の場合はお値引き出来ますのでコメントください。袋なし−300円財布の中のクッション等は無いです。●その他、注意事項：発送は週末になるためその点ご了承ください。#ポールスミス#paulsmith#財布
http://narcologia.ru/goods/sepulchral566332.html
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