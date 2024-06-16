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stussy ステューシー　半袖tシャツ　シャドーマン　センターロゴ　ブラック
商品番号 H43922672185
商品名

stussy ステューシー　半袖tシャツ　シャドーマン　センターロゴ　ブラック
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

可愛いロゴのTシャツです。男性でも女性でも着れます。綿100%なので触り心地が良いです。気になることがございましたらコメントよろしくお願いいたします＾＾※古着、ヴィンテージ品故、使用感等ございます。普段古着を着られる方でしたら、問題なくお使い頂けるコンディションかと思います。しかしながらあくまで古着になりますので、古着にご理解頂けない方、神経質な方はお控え下さい。着丈73センチです。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/recommended780290.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation517024.html
http://narcologia.ru/goods/approximate765720.html
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