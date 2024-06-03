【美品】☆dunhill☆ネイビー☆ストライプ☆dマーク☆

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おまとめ買いがお得です♪ネクタイ一覧はこちら☆#HTのネクタイ売り場☆ブランドdunhill ダンヒル☆色ネイビーレジメンタルストライプ ロゴ 文字 dマーク ジャガード 肉厚 ブランドネクタイ ナロー☆素材シルク100%☆Size大剣幅 7.5cm☆状態特に目立った傷や汚れはございません✨もし気になる点がある方はコメントに質問よろしくお願い致します☆※入念にチェックしておりますが、あくまでも素人検品であり、中古品であることをご理解ください。詳細は写真にてご確認ください。☆購入先大手ネットオークションにて購入しました。【おすすめポイント】ベーシックなネイビーとストライプのデザインながら、ワンポイント剣先にdマークがデザインされており、シンプル且つ高級感を感じる一本です。スーツ・ビジネス用だけでなく、古着コーデ・ネクタイコーデにもオススメの一品です。結婚式用でお探しの方にもおすすめ！華やかなブライダルシーンに最適です♪プレゼントにもいかがでしょうか？☆おまとめ買い割引2点セットで【200円割引】3点セットで【300円割引】4点以上セットで【500円割引】☆フォロー割フォローして下さった方には更に表示価格より5％お値引き致します♪ご希望の方は、ご購入前にコメント欄にてお知らせください♪☆補足・折り畳んでの発送となりますので シワがつく可能性がありますが、 丁寧な梱包を心掛けております。・光の当たり具合や、ブラウザによって 若干色味が違う場合がございます。 ご了承ください。・必ずプロフィールを一読の上 取り引きをお願い致します。【注意事項】◆専用、取り置きはしておりません◆交渉中、交渉後、いかなる場合でも1番最初に購入いただいた方とお取引させていただきます。ルール遵守のためご理解の程、よろしくお願いいたしますm(__)m