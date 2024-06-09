AMI キャップ　ブラック

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商品詳細
素材···コットン100%カラー···ブラックつばの長さ7センチ(1番短いところで)サイズは調整できるので測っていません。生地はデニムでブラックです。未使用タグ付きです。神経質な方はご遠慮ください。新品のためお値下げはしません。ご了承ください。
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