HTC スティングレー　ピーナッツ

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HTCのスティングレーピーナッツのスタッズベルトです。現在スリーウッドでは66,000円と以前より値段が上がっております。新品ではありませんが、スタッズの欠けや剥がれ、青錆もないのでお探しの方はいかがでしょうか。提示額でお取引させていただきたいですが、値引きも検討いたしますのでご検討願います。その他気になる点はコメントよりご確認願います。素材···本革カラー···ブラック