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［美品］カリンの信念sr
商品番号 M53778168483
商品名

［美品］カリンの信念sr
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,922 円
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商品詳細

自引き後すぐにスリーブにいれて保管しており、綺麗な状態です。商品のご購入はプロフィールの閲覧を前提条件とさせて頂きます。お手数ですが、プロフィールの必読をお願い致します！素人による自宅保管ですのでトラブル防止も含め、一律プレイ用としてご了承ください。即購入(無言購入)大歓迎です！当方ペット、喫煙者なしです。#ポケモン　#ポケモンカード　#カリンの信念　#マリィ　#R#SR#HR#UR#CSR
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