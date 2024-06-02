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- ［美品］カリンの信念sr
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商品詳細
自引き後すぐにスリーブにいれて保管しており、綺麗な状態です。商品のご購入はプロフィールの閲覧を前提条件とさせて頂きます。お手数ですが、プロフィールの必読をお願い致します！素人による自宅保管ですのでトラブル防止も含め、一律プレイ用としてご了承ください。即購入(無言購入)大歓迎です！当方ペット、喫煙者なしです。#ポケモン #ポケモンカード #カリンの信念 #マリィ #R#SR#HR#UR#CSR
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