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Aimé Leon Dore(エメ レオン ドレ)キャップ
商品番号 F25813462756
商品名

Aimé Leon Dore(エメ レオン ドレ)キャップ
ブランド名 エイムレオンドレ
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AiméLeonDore(エメレオンドレ)キャップ◾️AiméLeonDoreについてエメレオンドレ(AiméLeonDore)は、2014年にアメリカ・ニューヨークで創立した、ライフスタイル・スポーツ・アパレルブランド。クリエイティブ・ディレクターのテディ・サンティス(TeddySantis)は、ブランド設立以前は家族と共にダイナーを経営。独学でファッションを学び、エメレオンドレをスタートさせる。ブランド名の由来は、フランス語の「Iloveyou＝Jetʼaime」、テディの父親の名前レオン(Leon)、そして彼自身のフルネームのセオドール(Theodore)を掛け合わせたもの。シンプルでありながら力強いデザインにフォーカスし、独自の美学を描くことで、時代を超えたコレクションを創り上げている。◾️状態…新品、未使用、タグ付き◾️カラー…ネイビー◾️素材…cotton◾️購入…NYのSOHO路面店にて購入しました。(店内の様子を載せておきました)ショップバック、必要であればつけます。コメントください。オンラインでも即soldoutになってしまう人気カラーです。ユニセックスのため男女問わず着用できます。#AiméLeonDore#エメレオンドレ#KITH#セレクトショップ　#NY
http://narcologia.ru/goods/cotton664061.html
http://narcologia.ru/goods/passionate860613.html
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