Felisi フェリージ　サフィアーノレザーベルト　ネイビー　サイズ85cm

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商品詳細
Felisiフェリージのメンズベルトで色はネイビーです。サイズは85cmで、幅は3cmです。真ん中の穴の近辺にバックルの跡が少しついていますが(5枚目写真参照)、それ以外に目立った傷や汚れなどはありません。
http://narcologia.ru/goods/reproduce633455.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate260177.html
http://narcologia.ru/goods/traverse677326.html
Felisi 85/07-SI / フェリージ サフィアーノ 牛革 ブルー 青 ベルト メンズ-ブランディング
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フェリージ／Felisi ベルト ビジネス メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ブルー 青 85/07-SI
Felisi フェリージ メンズ ベルト ネイビー サイズ85cm-
BEAMS F（ビームスF）Felisi × BEAMS F / 別注 カーフレザーベルト ...
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Felisi 【フェリージ】 BELT 85/07/SA クロコ型押ベルト（Black） - IL ...
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