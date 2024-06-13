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ポッタリーバーン リュック バッグパック プリンセス 水色
商品番号 S68953910050
商品名

ポッタリーバーン リュック バッグパック プリンセス 水色
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 8,385 円
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商品詳細

新品未使用！コーチ×ディズニーエヴィルクイーンショルダーバッグブラック黒ファイルバッグCOACH×Disney白雪姫女王コーチ×ディズニー　人気のヴィランズシリーズ白雪姫の女王エヴィルクイーンのショルダーバッグです。ディズニーヴィランズの代表格　白雪姫の女王(魔女)が大きくプリントされたインパクト大のショルダーです。アメリカのコーチ正規店で購入しました。■型番：CC154IMA47■カラー：ブラック■サイズ：横約27cm縦約25cm幅約2cm■ショルダー：約107-124cm■開閉：ファスナー■内部：オープンポケット×1■素材：レザー■付属品:ショップ袋
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