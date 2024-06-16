【即日発送】グッドイナフベースボールキャップ

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中古になります。ツバは購入時から若干柔らかいです。保管による色褪せ等あるかと思います。探してた方、宜しくお願い致します。発送はコンパクトを予定しています。ご希望ありましたらコメントお願い致します。素材···コットン形···ベースボール状態は良好であると思いますが見落とし・見解の相違はご了承願います。あくまで個人が着用し保管している古着・中古品であることをご理解願いますノンクレーム・ノンリターン・ノンキャンセルでお願いします。#グッドイナフ