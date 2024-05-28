新品未開封 ラブライブ ダーツカード セット 嵐千砂都 Ver ダーツハイブ

【こちらの商品は12時間以内に発送します】■商品の説明DARTSLIVECARDLoveLive!Superstar!!人気アニメ「ラブライブ!スーパースター!!」のキャラクター達がダーツライブカードに!作品に登場するスクールアイドルグループ「Liella!」のメンバー9人が大集合!メンバーそれぞれの「ライブエフェクト」と「ダーツライブテーマ(ボイス付き)」を内蔵し、ダーツライブ3、ダーツライブ2のどちらでも演出をお楽しみいただけます。推しを選ぶもよし、コンプリートして「Liella!」を最大限に楽しむもよし。台紙付きで飾っても楽しめる、コレクションアイテムとしてもオススメの商品です!c2022PL!SP■商品仕様ダーツライブカード×1枚Lフライト×1つ（羽根が３つ入っています）※「ライブエフェクト」・「ダーツライブテーマ(ボイス付き)」入り#Liella!#リエラ#グッズ#ダーツ#ラブライブ#ラブライブスーパースター#lovelive#澁谷かのん#唐可可#嵐千砂都#平安名すみれ#葉月恋#桜小路きな子#米女メイ#若菜四季#鬼塚夏美#ウィーン・マルガレーテ#鬼塚冬毬注意事項●ＰＣモニターの色彩具合などにより、色の見え方に違いがある場合がございます。●色やサイズがお気に召さないなどの交換、イメージと違った等による返品は未開封の商品でもお受け出来ません。●生産時期によってデザインが若干異なる場合がございます。予めご了承ください。※ヒカルの商品はこちら



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