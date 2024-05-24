DOLCE\u0026GABBANA ドルガバ スニーカー オレンジ メンズ42サイズ

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ドルガバのスニーカーです。カラーはオレンジになります。メンズ42サイズ正規ブランド品取扱店舗にて購入しております。付属品はありません。・品物の状態全体的に多少のスレや汚れ・使用感はありますが、大きく目立つダメージは無く綺麗な状態です。中古品・自宅保管になりますので、中古品にご理解のある方ご購入お願いします。・価格交渉について価格交渉をご希望の方は、コメント欄より希望金額をご提示下さい。なお、交渉金額によってはご希望に沿えないことがございますので、予めご了承下さい。・専用出品への変更について専用出品に変更希望の方は、コメント欄よりお申し付けください。ただし、専用出品に変更した後に他の方が購入された場合であっても、キャンセル処理等は一切致しませんので、予めご了承下さい。