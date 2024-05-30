ステューシー　コスモス　フラワー　ＸＬ

ステューシー コスモス フラワー ＸＬコメントなし即決歓迎レアヴィンテージ加工カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋サイズ(cm)着丈身幅肩幅袖丈XL79、62、55、26素材コットン100%カラー···水色袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋多少の誤差はご了承くださいませ。・何度も検品、確認していますが素人検品の為、 万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ・あくまで古着(ビンテージ品)ですので、使用感は人によって感じ方、見方で、差がありますので、気になる所があれば購入前に質問し、ご納得の上ご購入くださいませ。完璧を求められる方はご遠慮ください



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