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カルティエ　パシャライン　二つ折れ財布　L3001012
商品番号 G76574848911
商品名

カルティエ　パシャライン　二つ折れ財布　L3001012
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 9,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···二つ折りカルティエパシャライン二つ折れ財布L300101210回程度使用。自宅保管。汚れはほぼ有りませんが、状態は写真で確認よろしくお願い致します。折り曲げのヨレやシワもほぼ無いです。説明書、保証書、バーコードシールもBOXに有り。北海道札幌大丸での購入の確認用紙あり。梱包が難しいので写真の紙袋は付きません。ご了承下さい。
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