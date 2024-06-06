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POLOのマフラー
商品番号 S21364909347
商品名

POLOのマフラー
ブランド名 ポロ
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···グレー2回くらいしか使ってません！ほぼ新品同様です！長さは約160cm両端には糸のひらひらがあり可愛くなってます！これから冬になっていくのでマフラーは必須かと！冬になる前なので少しおやすくしてます！定価は12000円ほどです！
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