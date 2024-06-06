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柄・デザイン···無地カラー···グレー2回くらいしか使ってません！ほぼ新品同様です！長さは約160cm両端には糸のひらひらがあり可愛くなってます！これから冬になっていくのでマフラーは必須かと！冬になる前なので少しおやすくしてます！定価は12000円ほどです！