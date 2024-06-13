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ハンドメイド　まんまるキャップ（デニムリメイク）
商品番号 R39294967976
商品名

ハンドメイド　まんまるキャップ（デニムリメイク）
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆デニムリメイクの大人のまんまるキャップです♡サイズ：58～60㎝（後側にゴムを使用）表地：黒系の無地のデニム生地（リメイクデニム）※ユーズドデニムはクリーニング済みの物です裏地：黒の無地のシーチング生地表布とブリムには、ハードタイプ接着芯を使用素人の手作り品として、御理解いただける方にお願いします。折りたたんでの発送となります。お手元に届きましたら、形を整えてお使いください。#まんまるキャップ#ハンドメイド#メンズ#キャップ#ワークキャップ#デニム#ジーンズ#リメイクデニム
http://narcologia.ru/goods/recuperation161121.html
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