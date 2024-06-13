ハンドメイド　まんまるキャップ（デニムリメイク）

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商品詳細
☆デニムリメイクの大人のまんまるキャップです♡サイズ：58～60㎝（後側にゴムを使用）表地：黒系の無地のデニム生地（リメイクデニム）※ユーズドデニムはクリーニング済みの物です裏地：黒の無地のシーチング生地表布とブリムには、ハードタイプ接着芯を使用素人の手作り品として、御理解いただける方にお願いします。折りたたんでの発送となります。お手元に届きましたら、形を整えてお使いください。#まんまるキャップ#ハンドメイド#メンズ#キャップ#ワークキャップ#デニム#ジーンズ#リメイクデニム
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