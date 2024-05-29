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超美品❗️ エルメス　極稀少　コペルニクス　エバーカラーXエバーグレイン　Y刻印
商品番号 Q89819055586
商品名

超美品❗️ エルメス　極稀少　コペルニクス　エバーカラーXエバーグレイン　Y刻印
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 23,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極稀少のエルメス　コペルニクス　エバーカラーXエバーグレイン　メンズウォレット二つ折り財布です。カード跡などありません。Y刻印今は、キャッシュレス時代カードが沢山収納できます。カラー···ブルーグリーン　ブラックの　　　　　トライカラー内側カラー...グリーンカードポケット...8個素材···本革サイズ...11センチ　9センチ　1.5センチ販売は、財布のみです。
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