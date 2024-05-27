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村上宗隆　三冠王記念　メタルグラフィー
商品番号 Q38826371896
商品名

村上宗隆　三冠王記念　メタルグラフィー
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年シーズン終わりに受注販売されたメタルグラフィーです。部屋に飾っていたので開封はしましたが、目立った汚れや傷はありません。今では手に入らないレア物です。横385mm×縦275mm(約)#プロ野球　#WBC#村上宗隆　#山田哲人　#青木宣親　#ヤクルト　#ヤクルトスワローズ　#野球#大谷翔平
http://narcologia.ru/goods/unusable97074.html
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