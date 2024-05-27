村上宗隆　三冠王記念　メタルグラフィー

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商品詳細
2020年シーズン終わりに受注販売されたメタルグラフィーです。部屋に飾っていたので開封はしましたが、目立った汚れや傷はありません。今では手に入らないレア物です。横385mm×縦275mm(約)#プロ野球 #WBC#村上宗隆 #山田哲人 #青木宣親 #ヤクルト #ヤクルトスワローズ #野球#大谷翔平
http://narcologia.ru/goods/unusable97074.html
http://narcologia.ru/goods/marshal442780.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful436951.html
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