稀少 新品未使用 NIKE ナイキ ジャンプマン ジョーダン キャップ

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⭐️新品未使用稀少アメリカ、ラスベガス、ナイキの店舗で購入した正規品になります。当時は日本未入荷と言われてましたが現在はわかりかねます。◾️状態…新品未使用(暗室での保管商品になります。)※気になる事があればお気軽にコメントください。目立った傷や汚れは一切ございませんが、一度は人の手に渡った商品ですので、ご理解ある方のみのご購入をお願いいたします。⭐️出品理由:お気に入りですが、断捨離として出品致しました。評価をご覧いただければお分かりの通り、出品物全て本物です。⭐️仕事関係上、発送が遅れる場合があるので理解頂ける方のみ取引します。また高額値下げ要求は、基本的に受け付けません。⭐️その他、多数出品していますので是非ご覧になってください。過剰なお値引きには対応しかねますが、お気軽にコメントください。⭐️検品等は行っておりますが、あくまでも素人の判断ですのでご了承をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。#NIKE#ナイキ#jumpman#ジャンプマン#jordan#ジョーダン#キャップ