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【最高峰・限定品】ルイヴィトン ジッピー・ウォレット 2016春夏コレクション
商品番号 P57036206419
商品名

【最高峰・限定品】ルイヴィトン ジッピー・ウォレット 2016春夏コレクション
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 31,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は、当商品をご覧いただき、誠にありがとうございます///*『仕入れ情報\u0026注意事項等』は、プロフィールに詳細を記載させていただいております！必ず一読くださいませ(__)-*-*-*-*-*-*-ヴィトンのジッピー・ウォレット2016春夏コレクション限定品♪まず目を惹くのは、定番のモノグラム「LV」がブルーで、上部はブラックレザーでの仕上がり☆細かい部分まで拘ったデザイン！レザー部にも「LV」刻印あります！！【商品の説明】ブランド：LOUISVUITTONカラー：モノグラム／アイコニックブルー型番：M67235個数：1点サイズ：(約)W19.5cm×D2.5cm×H10.5cm付属品：保存袋、箱、冊子仕様：小銭入れ×1、開口札入れ×3、カード入れ×8、フリーポケット×3【ブランドリユース表記】☑メルカリの商品状態に準ずる・新品、未使用┗新品、または新品未使用に見劣りしない最高峰品------------☑使用感なし☑金具きれい☑擦れなし☑破れなし☑ひび割れなし☑糸飛びなし☑ファスナー開閉良好☑ベタつきなし☑型崩れなし※商品状態は、あくまで精査人による主観になりますので、ご了承下さいませ。※付属品（箱,保存袋など）のダメージは表記ランクには関係ありません。【商品の状態】USED品につき、シミや大きなキズ等があれば、画像にも掲載させていただきますが、見落としがある場合もございます。また、画像の特性上、多少の色合い誤差は、ご理解いただければと思います^^;【商品について】当商品は、安心信頼の大手市場より、プロ鑑定士が真贋鑑定した『正規品』をご提供しております。また、私自身も古物商の許可証を保有しておりますので、安心してご購入くださいませ。※万が一、偽物の場合は、精査・確認後、速やかに返金対応させていただきます！※返品などに関しては、プロフィール欄をご覧くださいませ(__)商品は他でも掲載しているため、出品掲載停止した際は、ご了承くださいませ(__)↓他にも色々なブランドを出品中です↓#MOTHERが出品中のハイブランド#ヴィトン#ジッピー#2016春夏コレクション#限定品#モノグラム#M67235財布形...長財布
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