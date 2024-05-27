パロディキャップパックマンロゴ平成レトロブーム90sジャンクマニアrapper

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元祖ドッドゲームを人気ブランドのパロディサンプリングとしてインスパイアされたキャップです。※注意※◉こちらはノーブランド品になります！！あくまでもBootleg品になります。ご理解の程、神経質なかた事前にご質問お願い致します。サイズ：フリーアジャスター調整可能カラー：ホワイト中古品になります。目立つ汚れあります！画像の通り汗バンド黄ばみ裏側の皮膚に当たる箇所の汚れが目立ちます！使用感や経年変化はございます。画像が全てになります。ご確認よろしくお願い致します。☆おまけ付き☆トレーディングカード未開封１枚