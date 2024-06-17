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ドルチェ\u0026ガッバーナ　ビンテージレザー　レアキングサイズメンズベルト
商品番号 V57207948077
商品名

ドルチェ\u0026ガッバーナ　ビンテージレザー　レアキングサイズメンズベルト
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 6,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドルチェ\u0026ガッバーナサイズ95ディスプレイにて三ヶ月間マネキンが装着していました。ビンテージ加工のレザーですので割れ、コバハゲなどあります、バックルは小キズあり、経年劣化なども含めて画像にて判断できるの方のみ購入をお願いします。VOGUEにてデザイナーが小文字のロゴは使うことはほぼ無いと言っていたのでレアだと思います、一部百貨店外商がキングサイズ90から110を優先に販売していたようなのでその意味でもレアかもしれません。
http://narcologia.ru/goods/peroration470615.html
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