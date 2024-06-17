ドルチェ\u0026ガッバーナ　ビンテージレザー　レアキングサイズメンズベルト

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商品詳細
ドルチェ\u0026ガッバーナサイズ95ディスプレイにて三ヶ月間マネキンが装着していました。ビンテージ加工のレザーですので割れ、コバハゲなどあります、バックルは小キズあり、経年劣化なども含めて画像にて判断できるの方のみ購入をお願いします。VOGUEにてデザイナーが小文字のロゴは使うことはほぼ無いと言っていたのでレアだと思います、一部百貨店外商がキングサイズ90から110を優先に販売していたようなのでその意味でもレアかもしれません。
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