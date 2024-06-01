supreme 2018 new era 59 fifty オレンジ

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商品詳細
supreme2018ssのニューエラキャップです。サイズは71/2でも59.6cmになります。数回着用しましたが、大切に保管していたため、写真の通り状態は良いです。形崩れしないように大きめの箱に入れて発送します。
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