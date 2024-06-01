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supreme 2018 new era 59 fifty オレンジ
商品番号 Q25647366743
商品名

supreme 2018 new era 59 fifty オレンジ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

supreme2018ssのニューエラキャップです。サイズは71/2でも59.6cmになります。数回着用しましたが、大切に保管していたため、写真の通り状態は良いです。形崩れしないように大きめの箱に入れて発送します。
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